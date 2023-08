De Europese tegenstanders van de Belgische ploegen: heksenketel, piepkleine Georgiërs en bijzonder zware dobber

De Belgische ploegen kennen zich maandag hun mogelijke tegenstanders in de play-offs van Europa. Hoe moeten die ingeschat worden.

Antwerp moet zich proberen plaatsen voor de groepsfase van de Champions League tegen AEK Athene of Dinamo Zagreb. Antwerp oefende in de voorbereiding al tegen AEK en verloor met 0-3. De Grieken kenden de laatste jaren niet erg veel succes in Europa, de laatste groepsfase in de Champions League dateert al van 2018/2019.

Spits Levi García is met 7 miljoen euro de meest waardevolle speler in de selectie van de Grieken, die in totaal zo'n 60 miljoen euro waard is. De Kroaten uit Zagreb hebben een kern van zo'n 112 miljoen euro, bijna het dubbele van de Grieken.

Aanvallende middenvelder Martin Baturina (20) heeft een marktwaarde van zo'n 15 miljoen euro een van de sterspelers. Vooral in Zagreb kan het een heksenketel worden voor Antwerp, als ze tegen de Kroaten uitkomen eind augustus.

Europa League

Union weet al zeker dat het tegen het Zwitserse Lugano moet spelen, vorig jaar de nummer drie uit Zwitserland. Union heeft het thuisvoordeel en Lugano heeft een kern van slechts 25 miljoen euro. De Sloveense spits Zan Celar is met zijn 4 miljoen euro de waardevolste speler.

Racing Genk speelt deze en volgende week eerst tegen het Griekse Olympiakos, als het dat overleeft spelen ze in de play-offs tegen het Servische Cukaricki. Dat heeft een kern van zo'n 25 miljoen euro, met Mohamed Badamosi (ex-KV Kortrijk) als bekendste speler.

Conference League

Als Racing Genk wordt uitgeschakeld door Olympiakos moet het aan de bak tegen het Turkse Adana Demirspor of Kroatische NK Osijek. Bij de Turken is de Nederlander Patrick Kluivert er de trainer en speelt Henry Onyekuru (ex-Anderlecht) er sinds deze zomer.

KAA Gent speelt deze en volgende week tegen het Poolse Pogon Szczecin. In de play-offs komt het uit tegen het piepkleine Dila Gori uit Georgië of de APOEL Nicosia uit Cyprus. Wellicht worden het de Cyprioten, want Dila Gori heeft een kern van amper 4 miljoen lijkt het weinig kans te maken.

Zware dobber voor Club Brugge

Club Brugge neemt het in de derde ronde op tegen het IJslandse Knattspyrnufelag Akureyrar. Maar in de play-offs wacht het Spaanse Osasuna, de zwaarst mogelijke tegenstander. De Spanjaarden werden zevende in Spanje en verloren de bekerfinale van Real Madrid.

Met een totale marktwaarde van 135,6 miljoen euro doet Osasuna niet veel onder voor de 141 miljoen euro van Club Brugge. De Spaanse aanvallende middenvelder Aimar Oroz (21) is met zijn 15 miljoen euro een van de beste spelers.