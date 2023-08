Eindelijk witte rook: goed nieuws voor de fans van Challenger Pro League

Vrijdag wordt ook de Challenger Pro League op gang getrapt met RSCA Futures-Beerschot. Tot nu toe was het een raadsel waar de fans thuis de wedstrijden zouden kunnen volgen, maar er is nu toch een oplossing uit de bus gekomen.

Er was een discussie over de thuiswedstrijden van de beloftenploegen. Eleven - tegenwoordig DAZN Eleven - wou de productiekosten van de thuiswedstrijden van Anderlecht, Genk, Club Brugge en Standard toen al niet op zich nemen omdat ze in het tv-contract niet getekend hadden voor de wedstrijden van die ploegen.

De vier namen de productiekosten vorig seizoen op zich, maar wilden dat nu ook niet meer doen omdat het enorm duur is. Eerst werd gezegd dat die wedstrijden niet meer zouden uitgezonden worden, maar nu is er toch een akkoord bereikt.

RSCA Futures-Beerschot van vrijdag komt sowieso op DAZN Eleven. Ook de rest van de wedstrijden van de beloftenploegen zullen te zien zijn.

“Ik wil alle U23-clubs en Eleven DAZN danken voor hun constructieve houding tijdens de gesprekken", aldus Lorin Parys. "Het is mooi dat we aan de vooravond van een spannend seizoen van de Challenger Pro League met een nieuw competitieformat en een volwaardige reeks van 16 teams kunnen aankondigen dat de fans elke wedstrijd van de 16 clubs zullen kunnen volgen via Eleven DAZN, te beginnen met de openingswedstrijden RSCA Futures – K. Beerschot VA en RFC Seraing – SL 16 FC, nu vrijdag 11 augustus om 21u."