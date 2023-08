Kortrijk-transfer leek in kannen en kruiken, maar er is een probleem opgedoken

De transfer van Billal Messaoudi van KV Kortrijk naar het Turkse Göztepe leek in kannen en kruiken, maar nu is de aanvaller toch in aller ijl moeten terugkeren naar België.

Messaoudi was naar Turkije afgereisd om er zijn transfer in orde te maken, maar de Algerijnse rechtsbuiten moest terugkeren omdat er een probleem met zijn visa was opgedoken. Hij is momenteel weer in Kortrijk om zijn situatie te kunnen regelen. Messaoudi speelde 54 wedstrijden voor de West-Vlamingen en kon daarin 4 keer scoren en 4 assists geven. Verwacht wordt dat de transfer toch nog in orde komt. Bij Kortrijk rekenen ze in ieder geval niet meer op hem.