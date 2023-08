Antwerp gaat de strijd aan met Vincent Kompany voor talent van Borussia Dortmund

Antwerp is van plan om toe te slaan op de transfermarkt. Daarvoor gaan ze nu de strijd aan met het Burnley van Vincent Kompany.

Volgens de Franstalige journalist Sasha Tavolieri heeft Antwerp interesse in een groot talent van Borussia Dortmund. Antwerp gaat een bod uitbrengen op Soumaïla Coulibaly. Een 19-jarige Franse centrale verdediger van Borussia Dortmund en Frans jeugdinternational.

Niet alleen Antwerp zit achter de beloftevolle Fransman, maar ook het Burnley van Vincent Kompany. Zij zagen een eerste bod al geweigerd worden door Borussia Dortmund, maar zouden de strijd nog niet hebben opgegeven.

Coulibaly speelt sinds de zomer van 2021 voor Borussia Dortmund. Voordien kwam hij uit voor de U19 van PSG. In de hoofdmacht van de Duitsers kwam hij tot op heden tweemaal in actie. Bij de beloften van Borussia Dortmund is hij één van de sterkhouders met 25 wedstrijden.