Ex-jeugdproduct van Anderlecht spreekt bewondering uit voor toptalent van KV Kortrijk: "Zijn een complementair duo"

KV Kortrijk ging vorige zondag met 0-1 de boot in tegen STVV. Nayel Mehssatou (20) legt de vinger op de wonde en spreekt onder andere over zijn nieuwe positie.

Na twee speeldagen bengelt KV Kortrijk samen met Standard onderaan het klassement, met 0 op 6. "We moeten nu eigenlijk al gaan winnen op het veld van Antwerp. Een moeilijke opdracht, maar niet onmogelijk. Ik hoop dat we kunnen stunten", zei de Belgische Chileen Nayel Mehssatou (20) na KVK-STVV. Vrijdagavond trekt Kortrijk naar Antwerpen.

Bewondering voor Montegnies

Onder Bernd Storck stond Mehssatou vooral op de zes, bij Will Still staat de Chileen iets hoger op het middenveld. Dat deed hij ook bij de jeugd van Anderlecht. "Dat is de keuze van de trainer, ik speel waar hij vraagt om te staan".

Mehssatou staat nu samen met de jonge Lars Montegnies (17) op het middenveld. "Lars is een echte verdedigende middenvelder. Hij is nog jong, maar hij heeft de kwaliteiten om volledig door te breken. Ik vind dat we een complementair duo zijn", zei Mehssatou nog.