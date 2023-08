Na Westerlo duikt opnieuw een heel vreemd transfergerucht met Belgische link voor Eden Hazard op

Woensdag lazen we in Marca nog over de interesse van Westerlo in Eden Hazard. Een dag later is er alweer een heel ander plan opgedoken.

Bij Westerlo verslikten ze zich gisteren ook in hun koffie of soep, want uiteraard is er geen sprake van een deal met De Kemphanen. Maar een dagje later is er alweer een nieuw gerucht. Deze keer zou het Braziliaanse Botafogo aan de haal willen gaan met de Rode Duivel. Dat is toch alvast wat AS wil doen laten geloven. En wie weet kan dat opnieuw naar België leiden. RWDM? De Braziliaanse club is namelijk eigendom van ene John Textor. En laat hij ook de sterke (en controversiële) man zijn van RWDM. © photonews Bij de Brusselaars is Textor ook eigenaar. En bij de Brusselaars speelt ook ene ... Kylian Hazard. En dus is de vraag: wat met Eden Hazard? Er was eerder al sprake van om hem proberen binnen te loodsen in de Belgische competitie. Gaan ze het met een omweg proberen?