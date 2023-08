Jérémy Doku naar Engelse grootmacht? Persoonlijk akkoord nadert

De interesse van Manchester City in de ex-Anderlechtspeler is niet nieuw. Wel dat Doku (21) op persoonlijk vlak bijna rond is met de Citizens. Dat weet transferexpert Fabrizio Romano te melden.

In Doku ziet City dé vervanger van Riyad Mahrez, die net als vele andere spelers dit seizoen de overstap maakte naar Saudi-Arabië.

Naast Paqueta is de pijlvlugge Belgische flankaanvaller prioriteit nummer 1 voor Manchester City. Doku wist vorig seizoen 6 doelpunten te maken en 2 assists te geven voor Rennes in 29 competitiewedstrijden.

Manchester City are working on Jeremy Doku since beginning of August. 🔵🇧🇪



Negotiations are already advanced on player side.



Doku and Paquetá are priority targets after Gvardiol — exclusive news, now being confirmed. ⤵️ https://t.co/JKeKqr8cQt