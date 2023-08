'OH Leuven wil nieuwe doelman uit de Jupiler Pro League halen'

OH Leuven is op zoek naar een extra doelman. Daarvoor wil het shoppen in de Jupiler Pro League.

OH Leuven wil een doelman binnenhalen. Daarvoor mikt het op Tobe Leysen van KRC Genk. De Leuvenaars willen volgens Het Belang van Limburg een definitieve transfer regelen. Door de komst van Hendrik Van Crombrugge bij KRC Genk is Leysen maar derde doelman meer in Limburg. Een vertrek lijkt dan ook de enige oplossing voor Leysen. Bovendien kijkt KRC Genk voor de toekomst ook richting Mike Penders. De 18-jarige doelman wordt de eerste keuze bij Jong Genk. De marktwaarde van de 21-jarige Leysen bedraagt op dit moment 300.000 euro. Bij KRC Genk heeft hij nog een lopend contract tot 30 juni 2025. Leysen speelde al voor de nationale jeugdelftallen, maar in Genk, waar hij sinds 2015 speelde, lijkt hij helemaal geen toekomst meer te hebben. Bij OH Leuven moet hij de concurrentie aangaan met Cojocaru.