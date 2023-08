'Union SG of Anderlecht: Dit is het dilemma waarmee Rits en Club Brugge zitten'

Mats Rits staat nog steeds in de belangstelling van RSC Anderlecht en Union SG. Voorlopig komt er geen schot in de zaak.

Van Club Brugge naar RSC Anderlecht trekken. Dat was het eerste wat we deze week over Mats Rits te horen kregen. De reden was duidelijk: paarswit gaf hem een contract voor drie seizoenen, terwijl een verlenging bij Club Brugge voorlopig niet aan de orde was.

Maar er zit een probleem op de onderhandelingen tussen beide clubs. RSC Anderlecht wil niet meer dan twee miljoen euro op tafel leggen voor Rits, zo schrijft La Dernière Heure.

Union SG wil dat naar alle waarschijnlijkheid wel doen, maar dan is er een probleem voor Rits zelf. RSC Anderlecht betaalt hem immers veel beter dan Union SG.

Het is uitkijken hoe de verschillende partijen een oplossing kunnen vinden in dit dossier. Club Brugge lijkt vast te blijven houden aan een transfersom van vijf miljoen euro, de marktwaarde ook van Mats Rits.

Deila hield Rits donderdagavond in het Europese duel tegen Akureyri aan de kant. Of dat met een nakende transfer te maken heeft is niet meteen duidelijk.