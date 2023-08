Kortrijk-trainer Edward Still wanhoop nabij na blamage tegen Antwerp: "Dat is geen excuus maar..."

Dan sta je vrijdagavond in de file van Kortrijk naar Antwerpen en keer je huiswaarts na een 6-0 pandoering... Nee, het was spelers en supporters van de Kerels niet gegund om met voetbalplezier het weekend in te duiken.

"Wat kan je zeggen na zo'n wedstrijd...", zucht Kortrijk-trainer Edward Still na het treffen met Antwerp op de persconferentie. "We spelen grotendeels voor onze supporters en dan kan je enkel je excuses aanbieden na deze prestatie. Tegen Gent was het niet slecht, tegen STVV lange tijd ook niet maar vandaag was het duidelijk niet goed genoeg."

"Paar klassen verschil"

Al was de tegenstand, de regerende landskampioen en bekerwinnaar, ook niet min. "Ze hebben op een heel hoog niveau gespeeld", vindt Still. "Er was veel beweging tussen de lijnen en er zijn een paar klassen verschil tussen de twee ploegen."

16 spelers

Het seizoen is amper drie wedstrijden ver en KV Kortrijk heeft nog altijd geen punt kunnen sprokkelen. Dat er tegen Antwerp 6 doelpunten geslikt werden, is extra pijnlijk. "De omstandigheden zijn dan ook super moeilijk", volgens Still. "We zijn momenteel aan het werken met 16 spelers in de kern. Excuses zijn het niet, maar wel de feiten"