Will Still heeft bijzonder goed nieuws voor de fans van RSC Anderlecht

RSC Anderlecht kondigde vandaag de komst van Alexis Flips aan. Hij maakte in het seizoen 2021-2022 zijn debuut bij Reims.

Will Still weet dus maar al te goed wie Alexis Flips is en wat RSC Anderlecht aan hem zal hebben. Op Eleven doet Still zijn zegje over Flips en dat is vol met complimenten. Goed nieuws dus voor de fans van RSC Anderlecht.

“Hij is enorm veelzijdig en in staat om op alle vier de aanvalsposities te spelen”, vertelt Will Still over zijn oud-speler aan Eleven Belgium. “Zijn grootste kwaliteit zijn nog steeds zijn voeten. Hij ziet het spel heel snel, hij is in staat om bepaalde situaties zeer creatief in te vullen. En hij kan even vlot overweg met de rechtervoet als met de linkervoet.”

Flips, zo gaf Fredberg ook al aan, moet voor de nodige creativiteit en de verbinding tussen het middenveld en de aanval zorgen. “Zijn bewegingen tussen de linies en zijn vermogen om naar voren te spelen zijn een groot pluspunt. Hij is een heel interessante speler.”