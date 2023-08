Goede keuze? Union vindt akkoord met Lugano voor Algerijnse spits

Met het vertrek van Victor Boniface was Union SG dringend op zoek naar aanvallende versterkingen. De Brusselse club heeft een akkoord gevonden voor de transfer van Mohamed Amoura (23).

Dat meldt transferexpert Sacha Tavolieri. Union SG en FC Lugano vonden een akkoord voor een transfer van 4 miljoen euro plus bonussen. Mohamed Amoura zal binnnen de 24 uur zijn medische testen afleggen bij de Brusselse club.

De Algerijn is een technisch zeer sterke aanvaller, die op alle aanvallende posities uit de voeten kan. Vorig seizoen was hij in de Zwitserse eerste klasse goed voor 8 doelpunten en 4 assists in 31 wedstrijden voor Lugano.

Amoura werd al een tijdje genoemd in het Dudenpark als een van de mogelijke opvolgers van Boniface. Ook David Strelec en Damian Pizzaro werden genoemd bij Union.