Racing Genk weet eindelijk nog eens wat winnen is, maar Wouter Vrancken zag ook nog werkpunten

Racing Genk heeft opnieuw aangeknoopt met een zege na drie nederlagen. Wouter Vrancken zag veel goede punten, maar ook toch nog mindere.

Na de uitschakeling tegen Servette, de verrassende nederlaag tegen Eupen en vorige donderdag nog tegen Olympiakos had Racing Genk nog eens een overwinning nodig tegen Cercle Brugge om vertrouwen op te doen voor de terugwedstrijd tegen Olympiakos.

Genk won ook dankzij een owngoal van Cercle-doelman Warleson, na een schot van de piepjonge Genkse invallers Bonsu Baah. Genk-coach Wouter Vrancken keek met een dubbel gevoel terug op de overwinning tegen Cercle.

"Ik ben tevreden en niet tevreden. Ontevreden met de kwaliteit aan de bal, maar tevreden met het resultaat en de getoonde werklust. De eerste helft was het niet goed genoeg want we speelden te onzuiver, te onrustig en zochten te geforceerd naar de ruimtes", zei Vrancken.

"In de tweede helft kozen we beter onze momenten, en vonden we de ruimtes wel. Ons balbezit, waar we normaal top in zijn, is niet goed vandaag. Daartegenover hebben ze wel die mentaliteit gezet. Gevochten voor het team en voor elkaar. Dat was heel aangenaam om te zien als coach."