Komst van Rits sluit andere transfer niet uit: Anderlecht gaat vol door voor aanwinst nummer 9

Anderlecht is nog niet klaar met zijn ploeg te verbouwen. De komst van Mats Rits zit in de pijplijn. De middenvelder legt vandaag normaal gezien medische testen af bij paars-wit. Maar hij is niet de enige middenvelder die nog komt.

Rits is volgens de sportieve leiding een cruciaal puzzelstuk in de wederopbouw van Anderlecht. Een middenvelder die voor evenwicht kan zorgen en die in de opbouw heel sterk is. De voorbije week werd echter ook duidelijk dat Thomas Delaney als alternatief in beeld was. Wel, het ene sluit het andere niet uit. Naar wat we horen zal Anderlecht ook alles doen om de Deense routinier aan te trekken. Met Sevilla heeft Fredberg een goed contact, waar hij al een deal bereikte voor linksback Ludwig Augustinsson. Sevilla wil zijn kern afslanken en Delaney mag er vertrekken, zij het dat Fredberg ook aast op een huurdeal met aankoopoptie. Daarna wil hij zijn energie richten op het vertrek van een paar andere middenvelders. Amadou Diawarra heeft bijvoorbeeld geen plaats meer in de kern als die twee transfers rondkomen.