OFFICIEEL: KV Mechelen ziet polyvalente verdediger richting Nederland trekken

Zoals verwacht verlaat Alec Van Hoorenbeeck (24) KV Mechelen. De verdediger paste steeds minder in de plannen van Steven Defour.

De centrumverdediger trekt tot het einde van het jaar naar FC Twente, met aankoopoptie. In totaal kwam hij 55 keer uit voor KV Mechelen, al was hij geen basisspeler meer. Achter De Kazerne had hij nog een contract tot 2026.

Pas toen Steven Defour voorbije zaterdag overschakelde naar een driemansverdediging met twee wingbacks, mocht de polyvalente verdediger invallen.

Het wordt zijn tweede avontuur in Nederland. Eerder werd hij ook al een seizoen uitgeleend aan Helmond Sport in het seizoen 2020-2021.

KV Mechelen is van plan om een vervanger te halen voor de verdediger. Ook een extra spits staat op het lijstje van Malinwa.