Eddy Snelders maakt brandhout van Rode Duivels Onana, De Ketelaere, Openda én Debast

In september komen de Rode Duivels opnieuw in actie. Er zullen heel wat spelers zijn om naar uit te kijken.

De Rode Duivels 2.0 zijn in volle ontwikkeling onder bondscoach Domenico Tedesco. Analist Eddy Snelders kijkt er naar uit, maar is toch bijzonder op de vlakte over heel wat namen.

“Trainers die uitkijken naar Amadou Onana, doen dat wellicht op basis van die paar matchen op het WK in Qatar, waar hij in het oog sprong met zijn uitstraling en persoonlijkheid”, klinkt het in HUMO. Snelders zag hem niet uitblinken bij Everton. Onana zat er zelfs vaak op de bank. “Iedereen hoopt dat hij een betere versie van Axel Witsel wordt en de ploeg op sleeptouw neemt, maar ik blijf voorzichtig.”

Ook Charles De Ketelaere en Openda moeten het ontgelden. “We hebben lang gedacht dat Charles De Ketelaere snel een sterkhouder zou worden, maar die mening hebben we moeten herzien. Wat gaat Loïs Openda doen bij Leipzig? Goed seizoen achter de rug bij Lille, maar met zijn wanprestatie op het EK voor beloften heeft hij slechte reclame gemaakt voor zichzelf. Hij miste een rist open kansen, wat mee tot het ontslag van bondscoach Jacky Mathijssen heeft geleid.”

En dan is er nog Zeno Debast. “Velen schuiven Zeno Debast naar voren, maar de Anderlecht-verdediger is geforceerd international gemaakt door Martínez. Hij komt nog tekort voor de Duivels, dat hebben we allemaal kunnen zien”, besluit Snelders.