Ekkelenkamp komt met opvallende uitspraak na vertrek van zijn maatje Stengs bij Antwerp

Jurgen Ekkelenkamp is terug van weggeweest bij Royal Antwerp FC. De blessure die hij op stage opliep lijkt achter de rug.

Het was niet het begin van het seizoen zoals Jurgen Ekkelenkamp het zelf gewild had bij Royal Antwerp FC. Een blessure gooide roet in het eten, maar tegen KV Kortrijk stond hij opnieuw in het basiselftal van Mark van Bommel.

Zonder zijn maatje Calvin Stengs aan zijn zijde, want die kwam niet terug naar The Great Old en speelt nu voor Feyenoord. “Zeker balen, want Calvin en ik waren erg close . Ik heb hem natuurlijk nog proberen te overtuigen om naar Antwerp te komen, maar op het eind van de rit moet je de keuze wel aan hem laten en hem daar ook in steunen”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Een keuze van Stengs die ook te maken heeft met de nationale ploeg en het EK in Duitsland van volgend jaar. “Als hij een beter gevoel heeft bij Feyenoord, moet je dat respecteren. Ik snap het ergens ook wel. Als Nederlander loop je bijvoorbeeld meer in de picture voor de nationale ploeg als je in Nederland speelt. Ronald Koeman komt niet sneller hier naar een wedstrijd kijken dan in Rotterdam.”