'KAA Gent en Union SG hebben akkoord over transfer van Buffalo, maar er is een probleem'

KAA Gent staat nog enkele zware transferweken te wachten. Ook met Alessio Castro Montes in de hoofdrol.

De aandacht bij de uitgaande transfers van KAA Gent is vooral op Gift Orban en Hugo Cuypers gericht. Ook op zijn persconferentie naar aanleiding van het Europese duel van vandaag kwam Hein Vanhaezebrouck er nog eens op terug.

Hij hoopt echt zijn twee goudhaantjes aan boord te houden en gelooft ook goed dat dit zal lukken. Maar er zijn nog spelers die de club kunnen verlaten. Eén van hen is Alessio Castro Montes. Hij staat ook in de belangstelling van Union SG.

Alleen wil de speler veel liever naar het buitenland vertrekken. Vooral de Bundesliga zou zijn voorkeur genieten. De Buffalo’s zouden bereid zijn hem te laten gaan richting Union SG bij een bod van 2,5 miljoen euro. Zijn marktwaarde ligt met 3,8 miljoen euro toch wat hoger.

Union SG is bereid om door te drukken in het dossier. Castro Montes kreeg in Brussel een contract van maar liefst drie seizoenen aangeboden en de club wil de 2,5 miljoen euro op tafel leggen, aldus transferjournalist Sacha Tavolieri.