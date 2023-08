'KV Kortrijk haalt speler binnen die contract in Jupiler Pro League liet ontbinden'

Kristiyan Malinov verlengde in januari zijn contract bij OH Leuven tot 2025. Op 9 augustus lieten beide partijen het echter in onderling overleg ontbinden.

Ondertussen laat transferjournalist Sacha Tavolieri weten dat Malinov een nieuwe deal gevonden heeft in de Jupiler Pro League. Hij gaat bij KV Kortrijk aan de slag.

Malinov heeft er een akkoord bereikt voor een contract van twee seizoenen, met nog een extra jaartje als optie. De medische proeven zouden nog deze middag gehouden worden.

De aankondiging van Malinov als versterking van KV Kortrijk mag dan ook heel snel verwacht worden.

