Mats Rits legt uit waarom hij bij RSC Anderlecht met nummer 23 zal spelen

Mats Rits speelde sinds 2023 bij Club Brugge. Nu gaat hij aan de slag bij aartsvijand RSC Anderlecht.

Mats Rits speelde de voorbije jaren bijna 200 wedstrijden voor Club Brugge, nadat zij hem in 2018 wegplukten bij KV Mechelen. Omdat een verlenging van zijn volgende zomer aflopende contract in Jan Breydel er maar niet kwam en Anderlecht hem een meerjarige overeenkomst gaf was de keuze snel gemaakt.

Een gevoelige overgang van Club Brugge richting RSC Anderlecht, maar vooral het feit dat hij met rugnummer 23 zal spelen bij paarswit zette bij de fans van blauwzwart kwaad bloed.

Dat nummer is al sinds het overlijden van François Sterchele in 2008 niet meer in gebruik bij Club Brugge. Rits kreeg heel wat kritiek over zich heen, maar legt zijn keuze nu uit.

“Er zijn twee redenen”, legt Rits uit bij La Dernière Heure. “2023 is namelijk het geboortejaar van mijn zoontje. Daarnaast is dit ook het rugnummer van Michael Jordan. Ik ben niet echt zijn grootste fan, maar hij is een echte winnaar, dus het is mooi om dit nummer te nemen.”