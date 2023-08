Watanabe legt uit waarom hij KAA Gent boven Club Brugge verkoos

Tsuyoshi Watanabe ruilde deze zomer KV Kortrijk in voor KAA Gent. Hij is een duidelijke aanwinst voor het team van Hein Vanhaezebrouck.

De Gentse defensie kon een versterking als Tsuyoshi Watanabe heel goed gebruiken, maar ook bij Club Brugge had hij zeker niet misstaan. “Ik heb ook gepraat met Club Brugge, ja. Ze wilden me ook. Maar ik praatte eerst met AA Gent en hier toonden ze zich van bij de start enthousiaster om me te halen”, vertelt Watanabe aan Het Nieuwsblad.

Op dat moment waren Sylla en Mata nog altijd bij blauwzwart, waardoor Club Brugge hem niet meteen nodig had. “Ik wil hier kampioen spelen. Waarom niet? Het niveau op training ligt hoog. Van spelen tegen Gift Orban en Hugo Cuypers word ik beter. Hugo vind ik de lastigste om op te verdedigen. Hij is voortdurend in beweging”, gaat de Japanner verder.

KV Kortrijk is alvast een goede leerschool geweest, zeker voor een ‘brave’ verdediger. “Ik ben nog nooit uitgesloten geweest en dat wil ik zo houden. Een duwtje geven, dat moest ik hier wel leren. Fair play is heel belangrijk, zeker in Japan, maar bij Kortrijk vochten we voor degradatie. Dan leer je snel.”