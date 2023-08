Antwerp is Genk niet: "Dat zijn persoonlijkheden die mentaal klaar zullen zijn"

De afgang van KRC Genk tegen Olympiakos is een bittere pil. Ook Royal Antwerp FC krijgt zo goed als zeker een Griekse tegenstander over de vloer.

KRC Genk zit in de hoek waar de klappen vallen. De overwinning tegen Cercle Brugge was dan toch geen voorbode van een knalprestatie tegen Olympiakos. De Limburgers blijven in hetzelfde bedje ziek en kunnen moeilijk om met de druk.

Analist Marc Degryse verwacht iets anders van Royal Antwerp FC. “Ik was de voorbije weken meer dan één keer kritisch voor Antwerp, maar toch heb ik het gevoel dat persoonlijkheden als Van Bommel, Janssen, Alderweireld… mentaal klaar zullen zijn voor de confrontatie met heel waarschijnlijk AEK Athene”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

The Great Old staat immers voor een veel zwaardere opdracht dan KRC Genk wil het zich plaatsen voor de groepsfase van de Champions League.

“Het wordt sportief evengoed een dubbeltje op zijn kant, maar ik geloof niet dat een club als Antwerp psychologisch door het ijs zal zakken. Als het AEK wordt, dan is dat de Griekse kampioen die vóór dit Olympiakos is geëindigd en vóór Panathinaikos, dat dinsdag Marseille uitschakelde. Dat zegt wel iets.”