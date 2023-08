'Belgische topclubs in de clinch met Manchester United en Nederlandse en Duitse teams voor absolute groeibriljant'

Sverre Nypan is een 16-jarige speler die ondertussen al negentien keer wist te spelen voor de A-kern van Rosenborg. En hij maakt bij de Noren echt wel indruk.

De centrale middenvelder kwam in 2022 uit de eigen jeugd richting A-kern en is dit seizoen al goed voor 2 goals en 4 assists. Manchester United heeft hem dan ook al eventjes op de radar.

On a slightly different note Sverre Nypan for Rosenborg btw, I’d say remember the name but he’ll be a household name in a few years anyway. Proper talent