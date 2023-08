Mats Rits voetbalt zich meteen in de paars-witte harten: "Fijn dat de fans me meteen in de armen sluiten & een goed gevoel geven"

Na vijf jaren in een blauw-zwart shirt mocht Mats Rits vandaag voor het eerst opdraven in het paars-wit van Anderlecht. Tegen Westerlo toonde hij meteen waarom RSCA zo hard doorduwde voor de verdedigende middenvelder.

Toen Mats Rits zijn naam voor het eerst door de boxen van het Lotto Park weergalmde bij het afroepen van het basiselftal, voelde je het al. Applaus voor de voormalige speler van Club Brugge. Een warm welkom voor Mats Rits, die voortaan door het leven zal gaan als ket op het paars-witte middenveld.

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor Anderlecht, dat al binnen de minuut de score wist te openen. “In de eerste helft speelden we goed. We creëerden voldoende kansen en dan is het jammer dat je slechts met 1-0 de rust in gaat”, vertelde Rits na de wedstrijd in de mixed zone. Anderlecht speelde erg sterk in de eerste helft, maar vergat om het af te maken tegen Westerlo.

Je zou denken dat Mats Rits al jaren bij ons speelt.Draait direct mee alsof het niets is. 👍👍👍#ANDWES pic.twitter.com/xJjpOJq1hO — Davyd (@Davy_Dbls) August 20, 2023

Ook op Twitter zijn de reacties over Rits zijn prestatie lovend. Niet alleen de voormalige middenvelder, maar eigenlijk alle elf de spelers in het paars speelden een puike eerste periode. Na de rust was het wat zoeken. "We zakten een beetje te ver in en drukten niet meer goed op de bal", zag ook Mats Rits. Westerlo kreeg nog enkele mogelijkheden in het slot, maar Anderlecht trok de overwinning uiteindelijk toch over de streep.

Rits-Flips, dat klinkt als muziek in de oren

Ook de andere debutant vandaag bij Anderlecht, Alexis Flips, liet al heel wat goede dingen zien. Hij en Rits wisten elkaar ook meteen te vinden en te verstaan. “Het was op voorhand aangegeven dat we mochten roteren. Uiteindelijk maakte het niet uit wie waar speelde, zolang de posities maar werden ingevuld”, legde Rits uit na de match.

"Het is altijd plezant om met een overwinning te starten”, voegde Rits er nog aan toe. Voor zijn prestatie van vandaag zou de middenvelder zichzelf een 6,5 of een 7 geven. De Anderlechtfans die vandaag al genoten hebben zullen dus zeker en vast genieten als hij een 8 zal halen. Ook Rits genoot bij z'n debuut van de fans: “Het is echt fijn dat de supporters me meteen in de armen sluiten. Ze geven me een goed gevoel”, besloot hij.