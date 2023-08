🎥 OFFICIEEL: Jérémy Doku officieel voorgesteld bij Manchester City met een prachtig filmpje

De kogel is door de kerk. Manchester City heeft officieel Rode Duivel Jérémy Doku voorgesteld als hun nieuwe aanwinst. De lach op zijn gezicht zegt alles.

Manchester City heeft Jérémy Doku officieel voorgesteld als hun nieuwste aanwinst. Na Kevin De Bruyne is hij de tweede Rode Duivel bij Manchester City. Hij komt over van het Franse Rennes.

Jérémy Doku verlaat Stade Rennes via de grote poort. Ondanks een aantal blessures drukte hij zijn stempel op het spel van de Franse club in de Ligue 1. Dit zal hij ook proberen te doen bij Manchester City al is de concurrentie daar wel wat groter.

Manchester City betaalt een som van tussen de 60 en de 65 miljoen euro aan Rennes. Anderlecht vaart ook bij deze transfer want ze hadden een doorverkoopclausule afgedwongen. De Brusselaars zouden nog een som van om en bij de 9 miljoen euro op hun bankrekening mogen bijschrijven.

De Rode Duivel zal bij Manchester City het rugnummer 11 krijgen. Hij tekende een contract tot medio 2028 bij de winnaar van de Champions League.