Waarom Toby Alderweireld hele goede papieren heeft maar zeker nog niet victorie moet kraaien

Toby Alderweireld wordt er nu al nadrukkelijk in verband mee gebracht en hij heeft goede papieren. De Gouden Schoen 2023. Of die individuele bekroning zijn kant op komt, is desalniettemin nog niet zeker.

In Het Nieuwsblad werd deze zomer al geopperd dat Alderweireld dé topfavoriet is voor de Gouden Schoen. "Wie anders?", klonk het. Anderhalve week geleden verschenen in Humo de punten van de trainers voor de heenronde. Alderweireld kreeg 5 punten. Naaste belager Paintsil had er 2, dat waren de enigen die er meer als 1 toegewezen kregen.

Dat geeft al wat het resultaat voor de eerste ronde ongeveer kan worden. Al kunnen meningen van coaches uiteraard duchtig verschillen van die van ex-winnaars, scheidsrechters, journalisten en leden van de Belgische voetbalbond. Bovendien kan de tweede ronde - de heenronde van het huidige seizoen - nog één en ander door mekaar gooien.

© photonews

Voorzichtigheid is dus geboden: Toby Alderweireld hoeft nog geen plaatsje in zijn prijzenkast vrij te houden. Het spreekt wel in zijn voordeel dat de bekroning er als ploeg bij Antwerp gekomen is in veelvoud. Met dan vooral de titel die doorweegt, en de rol die de centrale verdediger hierin speelde met zijn doorslaggevende knal in minuut 94 in Genk.

Bij de uitblinkers van de beste ploeg in de heenronde van dit seizoen, zal het nog niet geweten zijn of hun glansprestaties ook een prijs opleveren. Bovendien zijn al enkele concurrenten weggevallen: Teuma en Nieuwkoop door hun transfers, Heynen door zijn blessure en diens ploegmaat Paintsil vertrekt misschien ook nog.

© photonews

Gift Orban misschien eveneens, maar als hij blijft is hij ook wel een aardige kanshebber. Weinigen maakten zo'n sensationele intrede in het Belgische voetbal zoals hij en aanvallers hebben in verkiezingen als de Gouden Schoen vaak een streepje voor. Zeker in het jaar nadat een doelman de laureaat was.

Het is dan wel rekenen op een topperiode van Gent tot Nieuwjaar. Dan kan evengoed Hugo Cuypers met zijn werkkracht en neus voor goals ook in aanmerking komen, naast het vernuft van zijn Nigeriaanse spitsbroeder. Alderweireld is een kampioenenmaker pur sang. Zoiets is moeilijk te overkomen in een verkiezing. Maar niet onmogelijk.