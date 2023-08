Rob Schoofs benadrukt wat bij KV Mechelen nu absoluut niet de bedoeling is

Is KV Mechelen nu vertrokken? Eén iets is alvast niet de bedoeling. Daar legt Rob Schoofs ook de nadruk op in een gesprek met Voetbalkrant, met de verplaatsing naar Westerlo in het vooruitzicht.

Met aanvallender spel dan in de eerste matchen en met meer beweging, zette KVM op de vorige speeldag Union opzij. "Het is onze uitdaging om elke week hetzelfde te kunnen brengen", weet Rob Schoofs. "Het is iets waar bijvoorbeeld een Union veel verder in staat, om wekelijks dat niveau te halen. Bij ons lukt dat te weinig, wij zijn nog te wisselvallig."

Op dat vlak is er dus een kloof te dichten. Schoofs wil alleszins dat Mechelen doorzet met dezelfde manier van spelen als tegen Union. Of moet de speelstijl afhankelijk van de tegenstander toch niet wat aangepast worden? "Neen, ik denk niet dat dat de bedoeling is. We moeten elke match van onze eigen kracht uitgaan. Durven risico's nemen en vooruit gaan."

"Dan weet je dat je ruimte in de rug weggeeft, maar het gaat erom dat je zelf dan meer kansen kunt creëren. Met de kwaliteiten die we hebben, kunnen we dan vaker scoren", is de redenering van Schoofs. "Met dezelfde mentaliteit en intensiteit moeten we proberen verder te gaan." Om te beginnen deze zaterdag in 't Kuipje.