Zeno Debast nog steeds in beeld voor transfer: "Week waarin er veel kan gebeuren"

Zeno Debast stond de voorbije weken duidelijk in beeld bij PSV Eindhoven. Een deal is er echter nog altijd niet.

De flirt tussen PSV Eindhoven en Zeno Debast van RSC Anderlecht is nog altijd niet van de baan. Een transfer tegen het einde van de zomermercato in Nederland zit er dan ook nog altijd in volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Al zijn er heel wat factoren die zullen bepalen of het doorgaat, zo laat Elfrink horen op zijn sociale mediakanalen. Alles begint met wat er met Johan Bakayoko gebeurt. Als hij verkocht wordt voor de 30 tot 35 miljoen euro die Feyenoord wil, dan lijkt een deal voor Debast geen probleem meer.

Het laatste bod dat bij PSV echter binnenliep op Bakayoko kwam van Burnley, maar bedroeg slechts 20 miljoen euro. Aan die prijs zal de Rode Duivel nooit verkocht worden. Ook Liverpool en Napoli zouden nog interesse tonen voor Bakayoko en wellicht ook meer bieden.

PSV wacht ook nog af of het in de groepfase van de Champions League zal spelen. In de heenwedstrijd van de laatste voorronde werd bij Celtic Glasgow 2-2 gelijk gespeeld. Woensdag volgt het beslissende duel in Nederland.