Alexis Flips zit met een dilemma: "Durf het niet vragen aan Jan Vertonghen"

Alexis Flips landde bij RSC Anderlecht. Zijn grootste idool blijft hoe dan ook Eden Hazard.

Alexis Flips en Eden Hazard hebben met Lille een rode draad in hun voetbalcarrière. “Ik was gek van Eden. Hazard ontbolsterde in 2007 bij Lille en ik arriveerde daar bij de jeugd in 2008”, vertelt de nieuwkomer van RSC Anderlecht aan Het Nieuwsblad.

“We woonden op twee minuten stappen van het stadion en mijn vader was er abonnee. Met mijn hele jeugdteam gingen we naar de wedstrijden kijken en in de Europa League tegen Genoa stapten we zelfs aan de hand van de spelers van de A-ploeg het veld op. Heerlijke tijden.”

Contact had hij evenwel nooit met Hazard. “Neen, en ik ga hier nu ook zijn nummer niet vragen aan Jan Vertonghen of zo. Ik heb gewoon veel respect voor zijn carrière. Door Eden ging ik daarna van Chelsea en Real houden.”

Flips hoopt dat zijn idool nog zal voetballen. “Hij kan het voetbal nog zoveel geven, maar als hij toch stopt, kunnen we aan zo'n speler alleen maar merci zeggen. Hij is een voorbeeld, ook voor de manier waarop hij een balans vond tussen het voetbal en zijn familie met vijf kinderen. Als ik hem daarin wil imiteren, heb ik nog veel werk.”