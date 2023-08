'Antwerp klopt opnieuw aan bij topclub om nieuwe verdediger binnen te halen'

Antwerp is nog altijd op zoek naar versterking voor zijn kern en zou daarbij uitgekomen zijn bij een speler van AC Milan. Het gaat opnieuw om een verdediger.

Antwerp zag net voor zijn heenwedstrijd in de play-offs van de Champions League de Argentijn Gaston Avila naar Ajax vertrekken voor zo'n 12,5 miljoen euro. Marc Overmars moest dus op zoek naar een vervanger en lijkt die nu ook gevonden te hebben.

Volgens HLN is de Senegalees Fodé Ballo-Touré van AC Milan in beeld bij de landskampioen. Ballo-Touré zat vorige week niet in de selectie bij Milan en lijkt dus een transfer te gaan maken. Antwerp zou onder meer concurrentie krijgen van het Duitse Werder Bremen.

Ballo-Touré kreeg zijn opleiding bij PSG en trok in 2017 naar Lille. Monaco kocht de Senegalees in 2019 weg voor zo'n 11 miljoen euro, AC Milan kocht hem dan in 2021 voor zo'n 5,4 miljoen euro. Maar aan spelen komt Ballo-Touré niet vaak toe bij Milan en dus lijkt een vertrek aangewezen.