'Standard opnieuw aan tafel met Stef Peeters, maar er zijn twee struikelblokken'

Stef Peeters is sinds deze zomer transfervrij op te pikken. Maar een deal vinden gaat blijkbaar moeilijker dan verwacht.

Eerder deze week brachten we al het nieuws dat Stef Peeters een contractvoorstel van twee Belgische clubs afwees.

Dat Stef Peeters geen goedkope vogel zou zijn, wisten ze meteen al bij Standard en Patro Eisden. Beide clubs konden blijkbaar niet aan zijn verwachtingen voldoen op financieel vlak. Bij KAS Eupen verdiende hij duidelijk goed zijn boterham.

Peeters wil gerust wat inleveren, maar met wat nu op tafel ligt zou hij zijn loon moeten halveren. Bovendien krijgt hij van Standard ook maar een contract van twee seizoenen aangeboden, terwijl hij zelf drie jaar wil. Patro Eisden wou wel een contract van vier seizoenen aanbieden.

Peeters zou natuurlijk liever in de Jupiler Pro League spelen en gaat maandag met Standard opnieuw aan tafel zitten om te kijken wat mogelijk is. Er liggen ook enkele buitenlandse aanbiedingen in het verschiet.