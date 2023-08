"Ultieme revanche van Marc Overmars tegen Ajax Amsterdam"

Royal Antwerp FC zag Gaston Avila naar Ajax trekken. The Great Old kreeg daar een heel mooie transfersom voor.

Mark Van Bommel had het liever anders gezien, maar Gaston Avila was duidelijk niet te houden toen Ajax Amsterdam aan de deur kwam kloppen.

“Mark van Bommel was er rouwig om”, stelt Ajax-watcher Mike Verweij in de podcast Kick-Off. “Hij heeft op het allerlaatste moment nog geprobeerd die jongen in Antwerpen te houden. Hij vertelde hem: wij spelen wél in de Champions League en Ajax is Ajax niet meer.”

Al zagen ze bij Antwerp vooral de euro’s rollen. Avila kochten ze een jaar geleden voor 4 miljoen euro. “Marc Overmars kwam bij de club en dacht dat na het behalen van de voorronde van de Champions League behoorlijk te kunnen investeren, maar eigenaar Paul Gheysens heeft gezegd: je gaat je eigen budget beheren.”

Een mooie zet van Overmars, zo noemt Valentijn Driessen het ook. “Dit is de ultieme revanche voor Overmars, om Ajax op zo’n manier een poot uit te draaien”, vult hij aan.