Kompany legt uit waarom hij Hannes Delcroix weghaalde bij Anderlecht

Vincent Kompany verraste iedereen door Hannes Delcroix bij Anderlecht weg te halen. De verdediger zat op de bank bij paars-wit en moet het nu gaan bewijzen in de Premier League.

Natuurlijk had Delcroix weinig vooruitzichten bij Anderlecht. De 24-jarige verdediger was de concurrent van Jan Vertonghen en die speelt alles en is zelden geblesseerd. Delcroix wilde meer speeltijd en Kompany zou hem die kunnen geven.

Onder Kompany speelde Delcroix de meeste matchen ooit voor Anderlecht, maar hij was ook regelmatig geblesseerd. Een rode draad in zijn carrière tot nu toe, maar Kompany heeft er duidelijk vertrouwen in.

“Wat Hannes betreft, hij is iets ouder en iets meer ervaren. Een Belgisch international, iemand die Europese wedstrijden heeft gespeeld en die de fysieke kracht heeft die nodig is voor de Premier League. We zijn dus enthousiast om met hem samen te werken”, vertelde Kompany op de clubkanalen.