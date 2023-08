📷 'Joseph Paintsil heeft knoop doorgehakt over transfer'

KRC Genk telt een aantal spelers dat deze zomer uitkeek voor een vertrek bij de club. Ook Joseph Paintsil werd geregeld genoemd om de Limburgers te verlaten.

De laatste club die zich heel concreet meldde voor Paintsil was de Engelse tweedeklasser Leeds United. Leeds en Genk leken op weg om een deal te sluiten, ergens tussen 8 en 10 miljoen euro.

Leeds bood 8 miljoen euro, exclusief 2 miljoen euro aan bonussen. KRC Genk wou 10 miljoen euro zonder bonussen. Een overeenkomst leek niet meer veraf, maar ondertussen heeft Leeds niets meer van zich laten horen.

Volgens transferjournalist moet je de reden daarvoor zoeken in het feit dat Paintsil aan KRC Genk heeft laten weten dat hij deze zomer niet wil vertrekken bij de club.

🚨🇬🇭 Joseph #Paintsil now set to stay at #KRCGenk. The right winger has told the club he didn't want to leave during this transfer window, as told by @BobFaesen. The #LeedsUnited track turns off. #LUFC pic.twitter.com/CXcXoKWAuf