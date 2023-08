Extra Time is eindelijk terug en komt met een heel ander format op de proppen (en met nieuwe presentator)

Na vijf speeldagen was er op VRT nog steeds geen spoor te bekennen van het populaire praatprogramma Extra Time. Presentator Aster Nzeyimana was immers vertrokken en het duurde even vooraleer er een nieuw format in elkaar gebokst werd.

Het nieuwe seizoen begint zowaar in een voetbalkantine. Filip Joos wordt de moderator van het programma en zal doen vanin de kantine van KV Bonheiden. Op 4 september wordt de eerste aflevering uitgezonden. Het vijftiende seizoen zal elke week in een andere kantine doorgaan. “Het is heel fijn om met Extra Time naar de voetballiefhebbers toe te gaan", aldus Joos bij Sporza. "Mede door de pandemie hebben we het de voorbije jaren zonder publiek moeten doen. Dit voelt toch als terugkeren naar de roots, van het programma en van het voetbal." "We voelden ons soms opgesloten in onze ‘doos’ op VRT. Ik heb te veel respect voor het vakmanschap en de klasse van Frank en Aster om zomaar hun rol op te nemen. Ik beloof net plechtig dat ik de minder aanwezige versie van mezelf zal zijn.” De eerste gasten zijn alvast bekend: Karel Geraerts, Youri Mulder en Arnar Vidarsson.