OH Leuven gaat shoppen bij de beloften van Antwerp

OH Leuven is na een slechte competitiestart op zoek naar broodnodige versterking. Deze hebben ze mogelijk gevonden bij de beloften van Antwerp.

Volgens Gazet van Antwerpen tekent Dragan Lausberg één van de komende dagen een contract bij OH Leuven. De 21-jarige linksachter komt over van de beloften van Antwerp waar hij geen nieuw contract kreeg en dus zo transfervrij mocht vertrekken.

Voor Lausberg kwam al uit in de jeugd voor OH Leuven voor hij in de zomer van 2017 de overstap maakte naar Standard. Daar bleef hij tot de zomer van 2020 waar hij werd weggeplukt door Antwerp. Hij kreeg een plek bij de beloften van Antwerp, maar kon nooit doorbreken in het eerste elftal.

Tot de U17 was Lausberg Belgisch belofteninternational. Bij Antwerp speelde hij voor de Young Reds die actief zijn in 1ste Nationale. Vorig seizoen kwam hij tot 18 wedstrijden waarin hij tweemaal het net vond. Het is nog niet geweten of OH Leuven hem zien als versterking voor het eerste elftal of hem eerder bij de beloften gaan uitspelen.