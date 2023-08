Philippe Albert geeft het optimisme van RSC Anderlecht een fikse duw

RSC Anderlecht won vier keer op een rij in de Jupiler Pro League. Daardoor staan ze nu ook op kop van de Jupiler Pro League.

Met overtuigend en dominant voetbal was het zeker niet, maar toch pakt RSC Anderlecht maar mooi vier overwinningen op rij. Doordat de matchen van de Europees spelende ploegen niet doorgingen komt de ploeg van Brian Riemer alleen aan de leiding.

“Ondanks de vier opeenvolgende overwinningen is er nog veel werk aan de winkel”, doorprikt Philippe Albert bij RTBF de Anderlechtbubbel. “Anderlecht heeft goede transfers gemaakt, het spel is al veel beter, maar tegen Charleroi zagen ze bij momenten echt af.”

Albert is dan ook niet echt overtuigd van Anderlecht. “Ze zijn zeker niet de ploeg die het best gewapend is voor de competitie. Genk, Antwerp, Club Brugge en zelfs KAA Gent zijn met hun twee aanvallers efficiënter dan Anderlecht.”

Met tegenstanders als Genk en Club Brugge nog in de maand september zal er voor Riemer en zijn spelers al heel veel duidelijk worden. Ook Kortrijk en Eupen wachten volgende maand nog op paarswit.