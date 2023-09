Done deal: Standard, Anderlecht, Westerlo of Beveren verrassend afgetroefd door andere Belgische profclub voor ervaren Belg

Stef Peeters zat al een hele tijd zonder club. Er was genoeg belangstelling voor de gewezen sterkhouder van KAS Eupen en de keuze is nu gemaakt. En het gaat over een toch wel best grote verrassing.