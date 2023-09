'Geen Genk of Club Brugge, maar Elias Cobbaut is wel op weg naar Jupiler Pro League'

Elias Cobbaut is op weg naar de Jupiler Pro League. De voorbije dagen gonsde het van transfergeruchten over onze landgenoot.

Het was SportParma dat de kat de bel aanbond en schreef over een vertrek van Elias Cobbaut bij Het Italiaanse Parma. Daar komt hij niet meer voor in de plannen van de club.

Er was interesse uit het buitenland, maar vooral ook van Club Brugge en KRC Genk, zo klonk het. Cobbaut zou in ieder geval zelf graag terugkeren naar de Belgische competitie, was er nog te horen.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is het echter KV Mechelen dat de deal zou sluiten met Parma. Hij speelde er al enkele seizoenen, vooraleer hij naar RSC Anderlecht trok.

De marktwaarde van Cobbaut bedraagt volgens Transfermarkt 2,2 miljoen euro.