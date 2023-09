Akkoord gevonden: Standard haalt ervaren Premier League-middenvelder in huis

Want Isaac Hayden komt over van Newcastle op uitleenbasis met een aankoopoptie. De 28-jarige defensieve middenvelder heeft heel wat ervaring in Engeland, en speelde al 118 Premier League-wedstrijden voor Newcastle United.

Daarmee haalt Standard broodnodige versterking binnen. Naast een defensieve middenvelder is technisch directeur Fergal Harkin op zoek naar een linksback, een flankaanvaller en een creatieve middenvelder.

Hayden wordt vandaag al verwacht op Sclessin, waar hij de wedstrijd tussen zijn nieuwe club en RWDM zal bijwonen. Morgen tekent hij zijn contract bij Standard.

