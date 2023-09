Franky Van Der Elst heeft verwarmende boodschap voor Yaremchuk

Donderdag zat Roman Yaremchuk niet meer in de selectie voor de match tegen Osasuna. Hij maakte de overstap naar Valencia op uitleenbasis.

Het verhaal van Roman Yaremchuk bij Club Brugge was tot op heden geen succes, ook al betaalde blauwzwart vorige zomer maar liefst 16 miljoen euro voor hem.

Ook onder Ronny Deila kwam Yaremchuk er zo goed als niet aan te pas. Club Brugge zocht en vond een oplossing bij Valencia om de Oekraïner een seizoen te verhuren.

Voor analist Franky Van Der Elst heeft Club Brugge daarmee een goede zaak gedaan. “Het negativisme rondom Yaremchuk was te groot geworden in Brugge”, laat Van Der Elst weten aan Het Nieuwsblad.

En Van Der Elst heeft nog meer te zeggen. “Nu gaat hij naar een prachtige club in een fantastische stad. Ik ben eens op citytrip geweest naar Valencia: je hebt daar werkelijk alles om gelukkig te worden. Yaremchuk had op slechtere plaatsen kunnen terechtkomen. Ik hoop dat de zon hem deugd doet.”

Het is uitkijken of Yaremchuk in Valencia wel potten kan breken. Als hij daar slaagt, kan het vertrouwen dat hij opdeed Club Brugge volgend seizoen nog ten goede komen.