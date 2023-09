Hans Vanaken heeft duidelijke boodschap nu hij niet in selectie van Rode Duivels zit

De eerste interlandbreak van het seizoen is er. Hans Vanaken moest zijn koffers alvast niet pakken voor de Rode Duivels.

Afgelopen vrijdag maakte bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie bekend voor de EK-kwalificatiematchen tegen Azerbeidzjan en Estland. In dat lijstje was Hans Vanaken niet te bespeuren, terwijl dat door de blessure van Kevin De Bruyne wel een beetje verwacht was.

Hans Vanaken liet aan Het Nieuwsblad weten wat hij van zijn niet-selectie vond. “Jammer, het is altijd een eer om erbij te zijn”, klinkt het.

Volgens Vanaken ligt het niet aan hemzelf. “Ik vind dat ik mezelf niks kan verwijten. Ik speel goed voor Club Brugge, zit goed in mijn vel. Ik doe gewoon mijn ding, kortom. Dan is het aan de bondscoach om keuzes te maken. Die moet ik respecteren.”

Vanaken kreeg vooraf wel een telefoontje van Domenico Tedesco over het feit dat hij er niet bij is. “Er is veel concurrentie, dat is waar, maar ik denk dat ik met mijn specifieke kwaliteiten wel iets kan bijbrengen.”