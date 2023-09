Anderlecht ziet in alle stilte pion vertrekken naar Premier League

Het blijft een komen en gaan deze zomer bij RSC Anderlecht. Brian Riemer ziet nu ook een van zijn assistenten vertrekken.

Ian Burchnall zal niet langer deel uitmaken van de staf bij Anderlecht. Hij vertrekt naar de Premier League-club Wolverhampton. De Engelse club maakte het nieuws bekend op zijn officiële kanalen.

De 40-jarige Engelsman zal Gary O'Neil helpen met het managen van zijn ploeg. Wolverhampton verloor drie van zijn vier eerste wedstrijden, waardoor het momenteel op een vijftiende plaats staat.

Burchnall kwam slechts een half jaar geleden, in maart, bij de staf van Anderlecht terecht. Hiervoor was hij werkzaam bij Forest Green en Notts County. Hij hielp Anderlecht hun seizoen goed in te zetten, maar kiest nu dus voor een nieuw avontuur in zijn thuisland..