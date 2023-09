OFFICIEEL Van Bommel heeft zijn defensieve versterking beet, met dank aan Ajax

Royal Antwerp FC kon in de verdediging versterking gebruiken. Die heeft het nu gevonden bij Ajax Amsterdam.

Marc Overmars heeft een extra pion voor Mark van Bommel. Bij Ajax wordt Owen Wijndal voor een jaartje gehuurd.

In Nederland wordt Wijndal als een miskoop van 10 miljoen euro gezien. Hij werd door Ajax weggeplukt bij AZ.

Door de komst van Avila, van Antwerp naar Ajax, was hij helemaal overbodig geworden. De transfer is volgens Gazet van Antwerpen al helemaal rond.

In principe zal Wijndal dan ook op de Europese lijst van Royal Antwerp FC staan en kan hij meespelen in de Champions League.

Door de blessures van enkele verdedigers was dit één van de absolute topprioriteiten voor The Great Old, zeker ook na het vertrek van Avila.