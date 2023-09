Anderlecht-coach Riemer heeft opmerkelijke reactie op vraag van journalist: "Toont aan dat Anderlecht geweldige club is"

Anderlecht deelt de leidersplaats in de Jupiler Pro League met AA Gent. Coach Brian Riemer is bijzonder tevreden met deze competitiestart en had een opvallende reactie in huis op een vraag van een journalist.

Een journalist stelde een vraag over het feit dat paars-wit in 6 wedstrijden slechts 7 keer de weg naar de netten vond. Brian Riemer zag vooral het positieve in deze vraag.

"Ik ben blij dat ik zulke kritische vragen krijg nadat we 13 op 15 haalden. Dat toont aan wat voor een geweldige club Anderlecht is en hoe hoog de verwachtingen liggen en daar houden we van."

Ja, we kunnen beter maar we zijn tevreden

De oefenmeester benadrukt dat hij heel wat nieuwe jongens moet inpassen en dat dit tijd vraagt. Net daarom is hij ook bijzonder blij met de resultaten. "Ja, we kunnen beter, maar we zijn ook tevreden met 13 op 15."

"We willen veel beter worden in balbezit. Als je naar het team tegen Genk kijkt, dan heb je Augustinsson en Delaney die nog maar net bij ons zijn. We hebben Flips die minder dan een maand bij ons is en Dolberg die deze zomer arriveerde. Ook Dupé moet zijn ploegmaats nog leren kennen."

We zullen stappen vooruit blijven zetten

"Dat is waar we elke dag hard aan werken. Ik ga hier nu niet zeggen dat we fantastisch voetbal spelen en dat alles al perfect in elkaar klikt. We wisten dat wanneer je een grote verandering doorvoert er veel werk op de plank ligt."

"Maar zolang we de punten blijven halen zoals we nu doen, ben ik op veel manieren tevreden. Ik weet dat we elke week dat we deze jongens samen hebben stappen vooruit zullen blijven zetten. "