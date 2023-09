Cercle Brugge haalt uit met versterkingen bij Franse én Portugese topclubs

Cercle Brugge haalde deze transferperiode al heel wat jonge spelers. De club heeft nu een paar uur voor het sluiten van de transfermarkt nog twee nieuwe spelers voorgesteld.

Zo komt Romaric Etonde over van AS Monaco. Dat maakte de club bekend via zijn officiële kanalen. Ook Flávio Basilua Jacinto of 'Nazinho' komt over van Sporting Lissabon. Beide spelers zullen tot het einde van het seizoen gehuurd worden.

Deze zomer maakte Etonde de overstap van de jeugdopleiding van PSG naar AS Monaco. Bij Cercle zou hij voor meer aanvallende mogelijkheden moeten dienen. Hij zal de concurrentie aangaan met Denkey. Nazinho zou op zijn beur de vertrokken Deman moeten vervangen.

Opvallend is dat Cercle deze zomermercato al acht heel jonge spelers haalde. Slechts één van de nieuwe aanwinsten is ouder dan 20 jaar. Ook zal Etonde de derde speler zijn die door Monaco aan Cercle wordt uitgeleend.

Flávio Basilua Jacinto, kortweg ‘Nazinho’, komt op uitleenbasis over van het Portugese Sporting. De winger, Portugees jeugdinternational, (20) wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd. ✍️



Nazinho kiest bij Cercle voor het rugnummer 20. Welkom, Flavio! 🟢⚫️



