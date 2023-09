Nog een topper voor Antwerp? Nederlander wordt in verband gebracht met 'last minute transfer' naar Great Old

Zien we vandaag nog een Nederlander neerstrijken bij Antwerp? Er wordt bij The Great Old altijd uitgekeken naar opportuniteiten en mogelijk is Donny van de Beek er zo eentje. De Nederlandse international zit op een zijspoor bij Manchester United.

De 26-jarige middenvelder wordt door de NOS in verband gebracht met Antwerp. Hij zit niet in de Champions League-selectie van Man U en zag al verschillende pistes in het water vallen. Onder andere Real Sociedad en Lorient waren geïnteresseerd. Van de Beek hoopt nu op een last minute transfer naar een competitie waar de transfermarkt nog niet gesloten is. Antwerp zou één van die pistes zijn. Niet onlogisch gezien de aanwezigheid van Marc Overmars en Mark van Bommel. Ook Galatasaray zou een mogelijkheid zijn en in Turkije is de markt nog open tot en met 15 september. De ex-speler van Ajax werd eerder uitgeleend aan Everton, maar moest terugkeren en speelde vorig seizoen slechts 10 wedstrijden voor United, nochtans onder Erik ten Hag.