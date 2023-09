RWDM kaapt op laatste moment transfer van KV Kortrijk, die zelfs definitief overkomt

Een voorbeeld van hoe de ploegen in de JPL telkens in dezelfde vijver vissen. Moussa Sissako, ex-verdediger van Standard, leek op weg naar KV Kortrijk, maar het is RWDM dat met de transfer gaat lopen.

Als er iets duidelijk werd bij dit seizoensbegin is het wel dat RWDM nog verdedigende versterking nodig had. En ze staan op het punt een straffe transfer af te ronden. Moussa Sissako zal vandaag nog een definitieve transfer naar de Brusselaars afronden. Het gaat om een uitleenbeurt met optie tot aankoop. De voormalige Rouche tekende een jaar geleden bij FK Sochi in Rusland, maar wou daar alweer weg. Hij leek zo goed als zeker bij KV Korrtrijk te gaan tekenen, maar hij veranderde van gedachten na de interesse van RWDM. Een sterke transfer voor de Molenbekenaren die zo een speler binnenhalen die de competitie goed kent en die voldoende ervaring heeft.