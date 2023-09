Wouter Vrancken prijst zijn sterkhouder de hemel in, al moet hij toch nog even voorzichtig blijven met uitspraken over transfermarkt

KRC Genk speelde zondagavond met 1-1 gelijk in eigen huis tegen Anderlecht. Gezien de omstandigheden zeker een goede prestatie van de Limburgers, al sprong er weer één naam boven de rest uit.

Wouter Vrancken was na afloop erg trots op zijn spelersgroep. Al had hij vooral ook wat goede woorden voor Daniel Munoz die weer een dijk van een wedstrijd speelde.

Toen Vrancken de vraag kreeg of het niet gek is dat Munoz nog bij Genk speelt na de transferperiode, antwoordde de Genk-coach op een ludieke manier. "Ik heb liever dat je daar over zwijgt want sommige transfermarkten zijn nog open", vertelde hij al lachend. "We gaan niet te veel reclame maken."

Verder had hij erg veel lof voor zijn sterkhouder, die weer erg belangrijk was met een assist. "Hij is gewoon een warrior. Hij had er tegen Adana Demirspor al 150 minuten opzitten tegen ongelooflijk hoge intensiteit in die bakoven."

"Tijdens de rust van de wedstrijd tegen Anderlecht zei hij dat zijn benen zwaar aanvoelden en dat hij nog een kwartier kon spelen. Toen kregen we het doelpunt tegen en wou hij er helemaal niet meer af. Het is een ongelooflijke speler om mee te werken."