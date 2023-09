📷 OFFICIEEL SK Beveren pakt uit met komst van ex-speler van Club Brugge

SK Beveren haalde net voor het sluiten van de transfermarkt nog straf uit. Anthony Limbombe (29) komt over van Almere City FC.

De Belgische winger tekent een contract van twee seizoenen op de Freethiel, met een optie op een bijkomend seizoen. Anthony Limbombe is geboren in Mechelen. Zijn voetbalcarrière startte hij dan ook bij De Kakkers. In 2005 kwam hij op de radar van KRC Genk waar hij vijf jaar later mocht debuteren bij het eerste elftal. Hij was toen amper zestien jaar.

In het seizoen 2013-2014 werd hij een halfjaartje uitgeleend aan Lierse SK. Na die uitleenbeurt koos hij voor een avontuur in het Nederlandse NEC Nijmegen. In totaal speelde hij 70 wedstrijden voor NEC, goed voor 23 doelpunten en 18 assists. Indrukwekkende cijfers die ook Club Brugge niet ontgingen. Club betaalde destijds 2,5 miljoen voor de flankaanvaller.

In West-Vlaanderen ontbolsterde hij volledig. In het seizoen 2017-2018 mocht hij de titel én de supercup aan zijn palmares toevoegen. Individueel won hij immers ook de ‘Ebbenhouten Schoen’. Bovendien ontving hij als kers op de taart zijn eerste selectie voor de Belgische nationale ploeg. Hij viel in aan de rust bij de 4-0-overwinning tegen Saoedi-Arabië.

FC Nantes uit de Ligue 1 plukte in augustus 2018 Limbombe weg bij blauw-zwart. Hij speelde 38 wedstrijden voor de Fransen, maakte nadien nog de overstap naar Standard Luik om uiteindelijk in 2022 bij Almere City te tekenen.

Limbombe dwong samen met Almere de promotie af naar de Nederlandse hoogste klasse. Hij scoorde acht doelpunten en liet acht keer scoren, vooral z’n twee doelpunten en assist in de promotie play-offs waren van groot belang voor de Nederlanders.

Sportief directeur Tom Van den Abbeele: “Anthony is uiteraard gekend, vooral uit zijn periode onder Michel Preud’Homme bij Club Brugge. Hij was zeer beslissend bij blauw-zwart en kon zo een lucratieve transfer versieren naar Nantes. De frivole winger kiest met volle overtuiging voor het SKB-project nadat hij afgelopen jaar een belangrijke rol speelde bij Almere City, waarmee hij promotie naar de Eredivisie afdwong. We hopen dat hij dat kunstje nog eens kan overdoen bij SKB.”

Door het late akkoord op clubniveau, legt Limbombe pas vandaag zijn medische tests af. Uiteraard is de transfer afhankelijk van het slagen voor die tests, al worden daar geen moeilijkheden verwacht. Limbombe zal aantreden met het nummer 14.